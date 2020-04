IaaS или PaaS: что выбрать?

Востребованность публичных облаков растет быстрыми темпами. Облачные системы предприятий становятся все сложней и разнообразней. Наибольшей популярностью пользуется SaaS («ПО как услуга»), на втором месте по популярности — IaaS («Инфраструктура как услуга»), решения PaaS («Платформа как услуга») менее востребованы, возможно потому, что не все потенциальные клиенты понимают, для чего служит PaaS, в каких случаях стоит воспользоваться услугами соответствующего провайдера.

Рост и усложнение

Рынок облачных услуг продолжает быстро расти. По оценке Gartner, в 2019 г. сегмент SaaS (Software as a Service) составил почти $100 млрд., IaaS (Infrastructure as a Service) и PaaS (Platform as a Service) — $40,3 и $32,2 млрд, соответственно.

В 2019 г., по данным IDC, в среднем предприятия и организации ежегодно расходовали более $3,5 млн на поддержку и развитие облачных инфраструктур. Эта сумма будет в дальнейшем расти, а облачная часть ИТ-ландшафта клиентов — усложняться, за счет внедрения гибридных решений, перевода все большего количества корпоративных сервисов в облако.

Источник: Gartner, 2019

В каких-то случаях компании будут использовать облачные версии ПО, в каких-то — пользоваться лишь инфраструктурой провайдера и на нее устанавливать собственные решения. Если эти решения компания разрабатывает самостоятельно, то имеет смысл подумать об использовании услуг провайдера PaaS. Поскольку на «голой» инфраструктуре, более привычной, тоже можно вести разработку, то зачастую в компаниях не видят резона в платформенных решениях, хотя они довольно сильно отличаются и по назначению, и по сложности эксплуатации, и по предоставляемым возможностям.

IaaS: просто и масштабируемо

Главный принцип сервисов типа IaaS заключается в том, что заказчик получает доступ к определенным виртуальным ИТ-ресурсам. В общем случае это — вычислительные мощности, емкость для хранения данных, каналы связи. Это довольно унифицированные, просто масштабируемые и легко тарифицируемые услуги, оплачиваемые в зависимости от объема потребления.

В силу своей унификации сегмент IaaS тяготеет к явной концентрации. «Большой четверке» (Amazon, Microsoft, Alibaba и Google) в 2018 г. в сумме принадлежало 75% рынка, причем лидеру, Amazon, — почти 50%. За прошедший год таких цифр пока нет, но положение вряд ли существенно изменилось.





Крупнейшие провайдеры услуг IaaS

Компания Оборот в 2018 г.,

$ млн Доля рынка в 2018 г.,

% Оборот в 2017 г.,

$ млн Доля рынка в 2017 г.,

% Рост за год,

% Amazon 15 495 47,8 12 221 49,4 26,8 Microsoft 5 038 15,5 3 130 12,7 60,9 Alibaba 2 499 7,7 1 298 5,3 92,6 Google 1 314 4 820 3,3 60,2 IBM 577 1,8 463 1,9 24,7 Другие 7 519 23,2 6 768 27,4 11,1 Всего 32 441 100 24 699 100 31,3

Источник: Gartner, 2019 г.

PaaS — платформа как услуга

Если IaaS обеспечивает вычислительную инфраструктуру, а SaaS — доступ к приложениям, то PaaS представляет собой некий промежуточный вариант с акцентом на разработку программного обеспечения. Сервисы «Платформа как услуга» включают в себя операционные системы, промежуточное ПО и специальные решения для оптимизации процесса создания интернет-приложений.

PaaS считают наиболее сложной моделью развертывания публичных облачных сервисов, поэтому операторы подобных услуг — это, как правило, специализированные компании, обладающие глубокой экспертизой, как в области облачных платформ, так и в сфере прикладного ПО.

Этот рынок, в отличие от рынка IaaS, крайне фрагментирован. По данным Gartner, в 21 сегменте рынка PaaS, которые выделяют аналитики этой компании, насчитывается свыше 360 поставщиков, предлагающих более 550 решений, — и это только те провайдеры услуг, которые «заметны» Gartner. Усугубляет раздробленность рынка то, что 90% поставщиков работают только в одном сегменте и никто — во всех 21.

PaaS обеспечивает три важных функции. Во-первых, интеграцию с основными веб-службами и базами данных, что позволяет облегчить работу разработчиков. Во-вторых — простую настройку ПО, приложения могут быть легко адаптированы для удовлетворения потребностей бизнеса с помощью встроенных инструментов тестирования, разработки и развертывания. И, в-третьих, PaaS предоставляет средства совместной работы, унифицированную платформу разработки, которая позволяет нескольким пользователям совместно работать над различными проектами.

Так в чем же разница?

Сервисы IaaS обеспечивают максимальную степень контроля над виртуальными вычислительными ресурсами. Однако свобода распоряжения ими требует от пользователя знаний и навыков по части управления инфраструктурой, мониторинга ее работы, обеспечения кибербезопасности.

PaaS предлагает большую глубину автоматизации рабочих процессов, позволяет оптимизировать процесс разработки приложений, обеспечивая единый подход для разнородных источников данных и вычислительных ресурсов, оптимизировать затраты за счет использования методологи гибкой разработки.

Выбор между IaaS и PaaS зависит от конкретных потребностей бизнеса, от того, что ему важнее – масштабируемость или гибкость, контроль или стандартизация

К его недостаткам относится меньшая, по сравнению с IaaS, гибкость, поскольку платформа предоставляет собой, как правило, набор специализированных инструментов для разработки приложений и работы с данными.

IaaS или PaaS — что выбрать?

Процесс выбора между IaaS и PaaS начинается с понимания потребностей бизнеса. Компания должна задать себе ряд ключевых вопросов. Например, насколько зрелым является бизнес, есть ли глубокое понимание потребности в облачных решениях? Что важнее: полный контроль или максимальная стандартизация? Масштабируемость или возможности гибкой разработки приложений?

В общем случае, если бизнес нуждается в полном контроле над облаком, обладает квалифицированной командой ИТ-специалистов и является вполне зрелым в плане понимания и применения ИТ-инфраструктур, то IaaS будет лучшим выбором. Но, в том случае, когда компания (или ее отдел) ориентирована в первую очередь, на разработку приложений и оптимизацию затрат на этот процесс, то стоит обратить внимание на PaaS.