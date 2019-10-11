Виртуальный хостинг: что такое VPS и VDS, когда он нужен и как выбрать подходящий тариф

VPS (Virtual Private Server, виртуальный частный сервер) и VDS (Virtual Dedicated Server, виртуальный выделенный сервер) — это класс сервисов хостинга, в рамках которого пользователю предоставляются в аренду ресурсы виртуального сервера с фиксированными характеристиками.

Разница между VPS и VDS

Несмотря на разницу в названиях оба понятия, VDS и VPS, сегодня обозначают одну и ту же услугу — аренду виртуального сервера.

На самом же деле разница в терминах есть. Она заключается в способе виртуализации.

Так, VDS следует применять в случае аппаратной виртуализации, а VPS — в том случае, если используется виртуализация на уровне операционной системы.

Но поскольку, с точки зрения пользователя, между этими подходами нет разницы, сегодня обе аббревиатуры эквивалентны и зависят скорее от позиционирования услуги оператором, чем от технических нюансов.

Когда компании нужен виртуальный сервер

На сегодняшний день бизнес компании практически невозможен без ИТ. Как минимум, без сайта. До тех пор, пока речь идет о простых сайтах и лендингах, компании достаточно виртуального хостинга — услуги, включающей поддержку нескольких доменных имен, средств веб-разработки, базы данных и дискового пространства.

С ростом предприятия и внедрением CRM возможностей виртуального хостинга не будет хватать. Первыми обычно «заканчиваются» вычислительные ресурсы и объем базы данных. Дело в том, что в виртуальном хостинге клиенту «принадлежит» лишь малая часть процессора (обычно 3-5% от его номинальной производительности) и малая часть дискового пространства (20-30 Гб, впрочем, эта цифра может быть увеличена при переходе на более дорогой тариф). На практике это сводится к ошибке 503 (сервер временно не имеет возможности обрабатывать запросы по техническим причинам). В случае аренды виртуального сервера VPS/VDS компания получает гораздо больше ресурсов.

Выделенные виртуальные серверы популярны, главным образом, у небольших компаний. Как правило, они используются в качестве платформы для отдельных корпоративных сервисов (например, бухгалтерских программ) и специальных проектов, крупных интернет-магазинов, высоконагруженных сетевых служб, разработки и тестирования ПО, а также целого ряда других задач.

Как работает VPS/VDS-сервер

Аппаратной основой VDS/VPS является физический сервер, на котором установлено специальное ПО, позволяющее распределять его вычислительные ресурсы (процессоры, оперативную память, дисковое пространство) между несколькими пользователями. В то же время каждый виртуальный сервер работает независимо от других и, например, сбой в работе одного из них не повлияет на функционирование других систем, размещенных на той же аппаратной платформе.

В отличие от обычного хостинга, где несколько пользователей, как правило, используют совместно один IP-адрес, в случае VDS/VPS для каждого виртуального сервера выделяется свой IP. Кроме, собственно, виртуальных ресурсов оператор VDS/VPS, как правило, может предоставить за дополнительную плату сервисы защиты от DDoS-атак, услуги резервного копирования данных, помощь в администрировании и настройке.

Заказчик может управлять выделенным ему VDS/VPS как собственным удаленным физическим сервером, например, инсталлировать на него свою операционную систему или прикладное программное обеспечение, устанавливать права доступа и т.д.





Ресурсы VDS/VPS-сервера можно наращивать по мере необходимости, однако, в отличие, от сервиса типа IaaS, здесь нет возможности создавать виртуальные сети и кластеры в рамках единой виртуальной инфраструктуры. VDS/VPS фактически является промежуточным этапом между классическим хостингом и арендой физического сервера (Dedicated) на площадке оператора.

Как выбрать подходящий VPS/VDS-тариф

Основными ресурсами VPS/VDS являются: количество ядер vCPU, объем оперативной памяти RAM, объем дискового пространства HDD и тип применяемых дисков (обычно выбор осуществляется между SATA, SAS и SSD). От объема выбранных ресурсов зависит и стоимость виртуального сервера.

Минимальные конфигурации предполагают одно ядро vCPU, 0,5 Гб оперативной памяти, 5 или 10 Гб дискового пространства. Цены на такие тарифы находятся в пределах p100 в месяц.

Наиболее мощные VPS включают до 24 ядер vCPU, до 160 Гб оперативной памяти и до 8 Тб дискового пространства. Такие виртуальные сервера могут стоить до p35 тыс. в месяц и выше.

Влияние на стоимость VPS оказывает и предпочитаемая операционная система. Например, требования Windows выше, чем Linux, поэтому тарифы на VPS с малым объемом оперативной памяти не предусматривают установку ОС от Microsoft. Кроме того, в VPS применяются операционные системы 1С-Битрикс, FreeBSD. Наиболее распространенные платформы виртуализации — KVM, XEN, Open-VZ, Hyper-V, VServer.

Для удобного выбора поставщиков VPS/VDS и их тарифов портал CNews запустил ИТ-маркетплейс Market.CNews, включающий в себя панель выбора ресурсов и таблицу с результатами поиска тарифов. Поиск подходящих VPS осуществляется по базе из более чем 1300 тарифов от 199 поставщиков.

Для выбора тарифа следует выбрать нужное число ядер vCPU, объем оперативной памяти, объем и тип дискового хранилища. Кроме того, могут быть выбраны операционная система, платформа виртуализации, тактовая частота процессора, страна размещения сервера. После нажатия на кнопку «Подобрать», в таблице будут отражены подходящие тарифы VPS/VDS с указанием провайдера, характеристик тарифа и его стоимости. Все тарифы по умолчанию отсортированы по цене.