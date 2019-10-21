Colocation: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф

В конце прошлой недели ИТ-маркетплейс Market.CNews добавил возможность поиска наиболее подходящего тарифа по размещению серверов в ЦОД от 22 провайдеров. В рамках данной статьи мы разберемся, что такое размещение серверов Colocation, для каких компаний подходит данная услуга, как подобрать наилучший тариф.

Что такое Colocation

Услуга colocation («колокейшн») представляет собой размещение собственного сервера на специально оборудованной для этого технической площадке — в дата-центре. Данную услугу предоставляют владельцы дата-центров или компании, которые арендовали у владельцев часть машинного зала и, фактически, сдают их в субаренду по-стоечно и по-юнитно.

Для кого подходит Colocation

Как правило, услуга colocation актуальна для компаний, которые предоставляют сервисы, связанные с большим объемом трафика (интернет-провайдеры, онлайн-сервисы, интернет-магазины, порталы, крупные компании иного профиля и т.д.) и/или оперируют большими базами данных.

Также услуга будет актуальна для компаний, которые в силу каких-либо причин планируют отказаться от размещения ИТ-серверов на тумбочке и размещения ИТ-стоейки в офисе за спиной сотрудников. В этом случае осуществляется перенос серверного оборудования в коммерческий дата-центр на условиях аренды серверных стоек или юнитов в них.

Как выбрать дата-центр под Colocation

Один из первых параметров, с которым необходимо определиться при выборе дата-центра, — это категория (уровень) надежности, которой он должен соответствовать. Этот показатель напрямую влияет на уровень отказоустойчивости размещаемого оборудования.

Кроме того, важны местоположение ЦОД, ширина каналов связи, выделяемая под размещаемое оборудование мощность. Рассмотрим каждый из этих параметров по отдельности.

Фото: https://ru.depositphotos.com Услуга colocation представляет собой размещение собственного сервера на специально оборудованной для этого технической площадке — в дата-центре

Какие категории дата-центров бывают

Дата-центры классифицируются на 4 уровня надежности Tier — от Tier I (базовый уровень надежности) до Tier IV (ЦОД с повышенной отказоустойчивостью). Категория присваивается ЦОДу на основе оценки уровня резервирования инфраструктуры, ее физической безопасности, возможности проведения сервисных работ без остановки дата-центра.

ЦОД начальной категории Tier I не имеет дублирующей инфраструктуры, и плановые работы в нем производятся при остановке функционирования ЦОДа. В настоящее время ЦОДы категории Tier I мало распространены и пользуются малым спросом.

Дата-центры категории Tier II также останавливают свою работу для проведения ремонтных работ, но в них предусмотрено резервирование (UPS, кондиционеры, сетевое оборудование). Допустимое время простоя за год составляет не более 22 часов, коэффициент отказоустойчивости составляет 99,741%.

ЦОД уровня Tier III не требует прекращения функционирования для проведения сервисных работ. В нем дублируется как активное оборудование, так и коммуникации (каналы связи, кабельные линии, трубопроводы охлаждения). ЦОД уровня Tier III должен находиться в отдельном здании, территория которого должна быть огорожена. Допустимое время простоя за год составляет не более 1,6 часа (отказоустойчивость 99,982%).

Tier IV — это ЦОД, характеризующийся повышенной отказоустойчивостью и представляющий высший уровень надежности. Время простоя — не более 0,4 часа (15 минут) в год, коэффициент отказоустойчивости равен 99,995%.

Как правило, услугу Colocation предлагают дата-центры категорий Tier II и Tier III, редко Tier IV.

Проверка уровня надежности ЦОД

Стоит отметить, что существует две классификации уровней надежности Tier. Они разработаны ассоциацией TIA (Telecommunications Industry Association) и компанией Uptime Institute и имеют некоторые различия.

В России, в основном, все дата-центры сертифицируются по методике Uptime Institute, причем проект, его реализация и функционирование сертифицируются по отдельности независимо друг от друга. Дата-центры, которые успешно прошли испытания, получают соответствующий сертификат.

Помимо сертифицированных, существуют так называемые заявленные уровни надежности. В этом случае владелец ЦОД строит свой объект, опираясь на требования нужного ему уровня надежности Tier, но весьма дорогостоящую процедуру сертификации не проходит, и сертификата на руках не имеет. В этом случае говорят, что заявленный уровень надежности, например, Tier III.

Местоположение дата-центра

Местоположение ЦОД важно в двух основных случаях.

Первое — вы храните персональные данные россиян. Согласно N 152-ФЗ «О персональных данных» они должны храниться в ЦОД на территории Российской Федерации.

Второе — вы не готовы доверить обслуживание ваших серверов специалистам дата-центра. В этом случае ЦОД должен находиться по возможности ближе к офису вашей компании, и проезд к нему должен быть удобным.

Виды тарифов Colocation

Провайдеры Colocation выделяют гибкие и фиксированные тарифы.

Фиксированный тариф — это тариф, который включает в себя определенный набор ресурсов (юниты, мощность, каналы связи, IP-адреса и т.д.) и услуг (защита от DDoS, «удаленные руки», консоль KVM и т.д.). При этом мощности, потребляемые сверх тарифного плана, оплачиваются отдельно.

Гибкий тариф дает возможность сконфигурировать все параметры в том объеме, который вам необходим, и в то же время не оплачивать услуги, которые могут вам не понадобиться (например, управляемая розетка электропитания или избыточная предоставляемая мощность).

Как выбрать тариф для размещения сервера Colocation

Удобный функционал для выбора тарифов для размещения сервера Colocation представлен в ИТ-маркетплейсе Market.CNews. Для того чтобы сравнить тарифы разных поставщиков, нужно задать условия поиска —уровень надежности ЦОД, количество юнитов, которое занимает ваше оборудование, его потребляемую мощность, ширину интернет-канала, количество IP-адресов и другие параметры.

В среднем, стоимость аренды одного юнита составляет p1500-2500 в месяц, аренда целой стойки — от p14 до 260 тыс. в месяц в зависимости от мощности, канала связи и других параметров

Часто на цену размещения оборудования влияет количество предоплаченных месяцев. Например, внося единовременно оплату за полгода, можно получить скидку до 5%, а при оплате размещения сразу за 12 месяцев скидка может достигать 15%.

Также некоторые дата-центры предлагают скидки при переходе к ним из другого ЦОДа.